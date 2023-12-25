«Пензаэнерго» досрочно подключило к электросетям лабораторно-диагностический корпус онкодиспансера Медицина

Пенза, 25 декабря 2023. PenzaNews. Торжественная церемония открытия энергообъекта, питающего новый лабораторно-диагностический корпус пензенского областного онкологического клинического диспансера, состоялась в понедельник, 25 декабря.

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

В мероприятии приняли участие председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов и директор филиала «Пензаэнерго» Михаил Кузьмин.

«Каждый объект здравоохранения важен для жителей города и области — тем более такой, как областной онкологический центр. Строительство нового корпуса медицинского учреждения завершено на год раньше. Раньше срока сдана в эксплуатацию и подстанция. Это пример слаженной работы на благо жителей региона. И впереди у нас еще много совместной работы. Область активно развивается, бизнесу требуются все большие энергетические мощности, активно развивается жилищное строительство. Все это ставит перед представителями региональной власти и перед энергетиками новые задачи», — подчеркнул Николай Симонов.

В свою очередь Александр Гаврилов отметил, что в компании приложили все усилия для того, чтобы лабораторно-диагностический корпус был присоединен к электрическим сетям в максимально короткий срок.

«Учитывая высокую социальную значимость объекта здравоохранения и его востребованность, энергетики сделали все возможное для ускорения работ по технологическому присоединению. Таким образом, лечебно-диагностический корпус онкоцентра получил электроэнергию с опережением графика на четыре месяца. Это хороший пример эффективного взаимодействия электросетевой компании с региональными органами власти. Уверен, что в дальнейшем наше сотрудничество будет развиваться в интересах Пензенской области», — сказал руководитель ПАО «Россети Волга».

Как сообщает пресс-служба компании, комплекс работ по технологическому присоединению нового корпуса онкодиспансера включал строительство блочной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и установку в ней четырех трансформаторов 2500 кВА.

Кроме того, на подстанции 110 кВ «Юбилейная», которая является питающим центром нового объекта, были смонтированы два современных терминала релейной защиты.

Общая заявленная мощность энергообъекта составляет 3,95 МВт, она рассчитана на перспективу энергоснабжения запланированного к строительству хирургического корпуса онкодиспансера.