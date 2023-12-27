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В Пензенскую область поступило 2,6 тыс. доз вакцины «Вактривир»

09:34 | 27.12.2023 | Медицина

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Пенза, 27 декабря 2023. PenzaNews. 2,6 тыс. доз вакцины «Вактривир» для иммунизации детского населения против кори, краснухи и паротита поступило в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения региона.

В Пензенскую область поступило 2,6 тыс. доз вакцины «Вактривир». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что также в регион поступило 690 доз паротитно-коревой вакцины для профилактики кори и эпидемического паротита.

«Все иммунобиологические лекарственные препараты закуплены за счет средств федерального бюджета», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что вакцина предназначена для проведения плановой вакцинации детского населения первого года жизни и детей в возрасте шести лет.

«В ближайшее время вакцина поступит в медицинские учреждения, где уже определены дни для проведения иммунизации детей согласно плану профилактических прививок. Далее вакцина будет поступать в регион поэтапно в I квартале 2024 года», — говорится в сообщении.

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