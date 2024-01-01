В Пензенской области в 2023 году возведено более 70 модульных медицинских объектов Медицина

Пенза, 1 января 2024. PenzaNews. 74 модульных медицинских объекта возведено на территории 76 сел Пензенской области в 2023 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облправительства.

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«Беспрецедентным можно назвать 2023 год для развития первичного звена здравоохранения Пензенской области. Такого количества модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов не возводилось никогда», — подчеркивается в тексте.

В нем уточняется, что в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 20 районах было смонтировано 37 ФАПов и две врачебные амбулатории.

«Кроме того, в рамках опережающего финансирования в 2023 году установлено 30 быстровозводимых модульных конструкций, предусмотренных на 2024 год. Новые медицинские объекты появились в 12 районах области», — добавляется в сообщении.

Из него следует, что дополнительно из бюджета региона были выделены средства на приобретение пяти модульных конструкций ФАПов, которые смонтированы в трех селах Тамалинского района и в двух селах Лунинского района.

Как проинформировал заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев, в 2024 году планируется благоустройство прилегающих территорий, а также лицензирование 32 медицинских объектов.

«После проведения всех необходимых процедур новые «маленькие больницы» распахнут свои двери для наших жителей, профилактические мероприятия будут проводиться в комфортных условиях», — сказал Вячеслав Космачев, слова которого приводятся в пресс-релизе.