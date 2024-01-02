В пензенском Минздраве сообщили, сколько медработников трудоустроены в больницы региона в 2023 году Медицина

Пенза, 2 января 2024. PenzaNews. 213 врачей и 251 специалист из числа среднего медицинского персонала трудоустроены в больницы Пензенской области в 2023 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«В 2024 году планируется трудоустройство около 300 врачей-специалистов и около 350 средних медицинских работников», — отмечается в пресс-релизе.

В нем обращается внимание на то, что решению проблемы кадрового дефицита в сфере здравоохранения в Пензенской области способствуют различные программы и меры социальной поддержки.

«В 2023 году на первый курс в мединституты зачислено 202 студента-целевика от Пензенской области. Всего на данный момент в медицинских вузах страны по целевым направлениям учатся 931 студент и 189 ординаторов», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что ежегодные единовременные выплаты в размере от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, предусмотренные для врачей-специалистов при трудоустройстве в центральные районные, районные и участковые больницы, в прошлом году помогли привлечь 202 работников.

«С 2019 года на территории Пензенской области действует отдельная программа, предусматривающая предоставление врачам-специалистам в пользование служебного жилья при трудоустройстве в медицинские организации — центральные районные, районные больницы. Спустя 7 лет врачи могут приватизировать служебное жилье. За время реализации программы приобретено 80 квартир», — указано в пресс-релизе.

В нем напоминается также, что в 2024 году предусмотрено более 93 млн. рублей на доплаты отдельным категориям медработников.