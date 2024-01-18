В чаадаевскую участковую больницу поступил современный УЗИ-аппарат Медицина

Пенза, 18 января 2024. PenzaNews. Современный УЗИ-аппарат поступил в чаадаевскую участковую больницу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Средства в размере 3,8 млн. рублей на закупку аппарата выделены из бюджета Пензенской области», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что оборудование оснащено всем необходимым для исследования брюшной полости, периферических сосудов, поверхностных и скелетных мышц, а также проведения кардиологических, гинекологических, урологических и неонатальных исследований.

«Сотрудники больницы уже оценили преимущества новой системы и отметили высокую точность исследований внутренних органов и тканей, малые временные затраты и комфорт для пациента. Большой плюс — высокое качество изображения не только на мониторе, но и в печатном варианте», — сказано в сообщении.