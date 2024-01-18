В Пензенской области в 2023 году около 9,7 тыс. человек получили сведения о стоимости оказанных им медуслуг Медицина

Пенза, 18 января 2024. PenzaNews. 9 тыс. 679 граждан, застрахованных на территории Пензенской области, получили в 2023 году сведения об оказанных им по полису ОМС услугах и их стоимости. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования.

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«Данную информацию можно получить двумя способами: через интернет-портал и приложение «Госуслуги» в разделе «Здоровье»; обратившись с письменным заявлением в страховую медицинскую организацию, выдававшую полис ОМС», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что первый способ пользовался большей популярностью среди жителей Пензенской области — 9 тыс. 609 застрахованных получили сведения в электронном виде через портал госуслуг.

В сообщении обращается внимание на то, что при выявлении несоответствий в полученной справке необходимо обратиться в свою страховую медицинскую организацию и написать заявление, по которому будет проведена экспертиза.