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В поликлинику Заречного начали поставлять оборудование в рамках проекта «Борьба с сахарным диабетом»

12:14 | 20.01.2024 | Медицина

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Заречный, 20 января 2024. PenzaNews. 17 единиц оборудования на сумму более 31 млн. рублей поступило в поликлинику МСЧ №59 в Заречном Пензенской области в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте городской администрации.

В поликлинику Заречного начали поставлять оборудование в рамках проекта «Борьба с сахарным диабетом». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В их числе — смотровые кресла и столы, а также расширенный перечень приборов для офтальмологического кабинета», — уточняется в тексте.

В нем указано, что всего в рамках проекта в городскую поликлинику будет поставлено 83 единицы оборудования стоимостью свыше 54,7 млн. рублей для организации работы специализированных кабинетов.

Из сообщения следует, что в I полугодии 2024 года планируется открыть кабинеты «Диабетическая стопа» и «Диабетическая ретинопатия», где будут лечить атрофические нарушения конечностей и патологии сетчатки глаза соответственно.

«Направлять пациентов в специализированные кабинеты будет эндокринолог», — поясняется в тексте.

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