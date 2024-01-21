11:24:10 Воскресенье, 21 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В земетчинскую районную больницу поступило оборудование для проведения тредмил-теста

11:11 | 21.01.2024 | Медицина

Печать

Пенза, 21 января 2024. PenzaNews. Оборудование для проведения тредмил-теста, при котором оценивают реакцию сердца на физическую нагрузку, поступило в земетчинскую районную больницу Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

В земетчинскую районную больницу поступило оборудование для проведения тредмил-теста. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Современное оборудование стоимостью около 1,6 млн. рублей приобретено [...] благодаря программе «Развитие здравоохранения Пензенской области», — уточняется в тексте.

Как пояснил главврач земетчинской районной больницы Александр Жангазинов, во время тредмил-теста пациента подключают к электрокардиографу и он начинает двигаться по специальной беговой дорожке с определенной скоростью, благодаря чему сердечная мышца получает нагрузку.

«В покое сердце работает нормально, а вот при увеличении частоты сердечных сокращений — при физической нагрузке или стрессе — потребность миокарда в кислороде возрастает и при наличии значимых стенозов коронарных артерий появляются изменения на ЭКГ», — сказал руководитель учреждения, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Читайте также
В Кузнецком районе в ДТП с грузовиком и легковушкой пострадал мужчина В Пензенской области в 2023 году около 9,7 тыс. человек получили сведения о стоимости оказанных им медуслуг
Житель Пензы подозревается в краже около 10 кг сыра В чаадаевскую участковую больницу поступил современный УЗИ-аппарат
В Колышлейском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке мотоцикла
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама