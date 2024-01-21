В земетчинскую районную больницу поступило оборудование для проведения тредмил-теста Медицина

Пенза, 21 января 2024. PenzaNews. Оборудование для проведения тредмил-теста, при котором оценивают реакцию сердца на физическую нагрузку, поступило в земетчинскую районную больницу Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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«Современное оборудование стоимостью около 1,6 млн. рублей приобретено [...] благодаря программе «Развитие здравоохранения Пензенской области», — уточняется в тексте.

Как пояснил главврач земетчинской районной больницы Александр Жангазинов, во время тредмил-теста пациента подключают к электрокардиографу и он начинает двигаться по специальной беговой дорожке с определенной скоростью, благодаря чему сердечная мышца получает нагрузку.

«В покое сердце работает нормально, а вот при увеличении частоты сердечных сокращений — при физической нагрузке или стрессе — потребность миокарда в кислороде возрастает и при наличии значимых стенозов коронарных артерий появляются изменения на ЭКГ», — сказал руководитель учреждения, слова которого приводятся в пресс-релизе.