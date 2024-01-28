В Пензенской области в 2023 году специальные социальные выплаты получили почти 8 тыс. медработников Медицина

Пенза, 28 января 2024. PenzaNews. Отделение Социального фонда России по Пензенской области назначило в 2023 году 7 тыс. 975 медицинским работникам специальные соцвыплаты на общую сумму более 709 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы отделения СФР.

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«Эта мера поддержки медикам первичного звена была установлена правительством по поручению президента России. Выплату получают все медработники, кому она положена. При этом самим медработникам не нужно обращаться в Соцфонд, подавать заявления или справки. После того как медицинская организация предоставит корректный реестр работников, выплаты перечисляются в течение трех рабочих дней», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что максимальный размер выплаты составляет 18,5 тыс. рублей в месяц, она полагается врачам центральных районных и районных больниц.

Из текста следует, что для врачей первичного звена предусмотрена выплата в размере до 14,5 тыс. рублей в месяц, врачей скорой медицинской помощи — 11,5 тыс. рублей, среднего медперсонала ЦРБ и районных больниц — 8 тыс. рублей, в первичном звене — 6,5 тыс. рублей, фельдшеров и медсестер скорой помощи — 7 тыс. рублей, младшего медперсонала — 4 тыс. рублей.

«При установлении доплат будет учитываться региональный коэффициент дифференциации», — отмечается в сообщении.

В нем поясняется, что если специальная социальная выплата по каким-либо причинам — организационно-техническим и иным — не была установлена медработнику, имеющему право на ее получение, то она подлежит выплате в полном объеме в последующие периоды.