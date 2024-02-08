Комаров и Мельниченко приняли участие в открытии лабораторно-диагностического корпуса онкодиспансера Медицина

Пенза, 8 февраля 2024. PenzaNews. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко приняли участие в торжественном открытии нового лабораторно-диагностического корпуса онкологического клинического диспансера.

Фото: Pnzreg.ru

В здании размещены гематологический центр для детей и взрослых; общеклиническая, гематологическая, цитогенетическая, гемостазиологическая, ПЦР-лаборатории; служба ультразвуковой диагностики; два дневных стационара по химио- и радиотерапии.

«Президент России уделяет особое внимание развитию здравоохранения, повышению его доступности и качества. Лечение онкологии — один из приоритетов на государственном уровне. Для борьбы с этими сложными заболеваниями необходимы точная диагностика, соответствующее оборудование. Такие современные учреждения онкологического профиля создаются в рамках национального проекта «Здравоохранение», — отметил Игорь Комаров.

Он подчеркнул, что объект сдан в эксплуатацию раньше намеченного срока.

Фото: Pnzreg.ru

В свою очередь Олег Мельниченко напомнил, что решение о строительстве было принято благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина.

«Это объект нового поколения, в проектировании которого использованы самые современные методы, позволяющие решать не только сложные медицинские задачи, но и обеспечить комфортность пребывания. В последние несколько лет в регионе много сделано для борьбы с онкологией. На базе поликлиник в Пензе, Пензенском районе, Кузнецке и Сердобске открыто восемь центров амбулаторной онкологической помощи. Планируем продолжать эту работу, тем более что открываются новые возможности», — сказал глава региона.

Рядом с новым лабораторно-диагностическим корпусом планируется возвести еще один — хирургический. В настоящее время ведется работа по включению данного объекта в одну из федеральных программ.

Вниманию полпреда также были представлены недавно поступившие в Пензенскую область девять передвижных медицинских комплексов. Средства на их приобретение выделены из федерального бюджета. Планировалось, что комплексы поступят в регион в марте, однако их поставка была осуществлена с опережением.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, передвижной маммограф будет направлен в бессоновскую районную больницу.

Медучреждения в Кузнецком, Каменском, Нижнеломовском и Сердобском районах получат спецавтомобили, аналогов которым в регионе нет. Машины укомплектованы медицинским оборудованием, которое соответствует оснащению фельдшерско-акушерского пункта.

Еще четыре передвижных медкомплекса направят в бессоновскую, лопатинскую, сосновоборскую и шемышейскую больницы.