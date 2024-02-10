Программа «Земский доктор» помогла привлечь акушера-гинеколога в иссинскую участковую больницу Медицина

Пенза, 10 февраля 2024. PenzaNews. Программа «Земский доктор» помогла привлечь в иссинскую участковую больницу Пензенской области врача – акушера-гинеколога Татьяну Носкову, которой после переезда полагается выплата в размере 1,5 млн. рублей. Это следует из сообщения пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«В 2004 году специалист окончила Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева по специальности «Лечебное дело». С 2004 по 2005 годы там же прошла интернатуру по специальности «Акушерство и гинекологии», — сказано в тексте.

В нем приводятся слова главного врача иссинской участковой больницы Юлии Тивиковой, которая обратила внимание на то, что общий трудовой стаж Татьяны Носковой составляет 25 лет, по специальности «Акушерство и гинекология» — 16 лет.