В пензенскую областную больницу поступил новый видеоэндоскоп Медицина

Пенза, 14 февраля 2024. PenzaNews. Видеоэндоскоп стоимостью около 12 млн. рублей, который приобретен для эндоскопического отделения пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко на средства регионального бюджета, установлен в кабинете бронхоскопии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного Минздрава.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Новый видеоэндоскоп относится к оборудованию экспертного класса, которое позволяет проводить высококачественную диагностику. Он обеспечивает отличную передачу цвета, [...] высокое качество и четкость изображения при проведении бронхоскопии, что значительно повышает вероятность выявления патологий на ранних стадиях», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что видеоэндоскоп также позволяет извлекать из организма инородные тела.