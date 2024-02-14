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В пензенскую областную больницу поступил новый видеоэндоскоп

14:46 | 14.02.2024 | Медицина

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Пенза, 14 февраля 2024. PenzaNews. Видеоэндоскоп стоимостью около 12 млн. рублей, который приобретен для эндоскопического отделения пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко на средства регионального бюджета, установлен в кабинете бронхоскопии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного Минздрава.

В пензенскую областную больницу поступил новый видеоэндоскоп. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Новый видеоэндоскоп относится к оборудованию экспертного класса, которое позволяет проводить высококачественную диагностику. Он обеспечивает отличную передачу цвета, [...] высокое качество и четкость изображения при проведении бронхоскопии, что значительно повышает вероятность выявления патологий на ранних стадиях», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что видеоэндоскоп также позволяет извлекать из организма инородные тела.

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