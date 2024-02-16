Пензенская область присоединится к акции «Семейный код донора» Медицина

Пенза, 16 февраля 2024. PenzaNews. Пензенская область присоединится ко всероссийской акции «Семейный код донора», которая пройдет в 2024 году.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального Минздрава, на территории субъекта федерации в рамках данной акции будет реализован проект «Семейные ценности у нас в крови».

«Планируется проведение семейных дней донора с участием донорских династий. В этот день они всей семьей смогут сдать кровь и поделиться своим опытом», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также намечено организовать информационно-просветительские площадки, посвященные донорству крови и костного мозга, конкурсы и другие мероприятия.

«Итоги акции будут подведены в декабре», — уточняется в сообщении.