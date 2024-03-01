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Проект «Активное долголетие в Пензенской области» стартует 4 марта

13:23 | 01.03.2024 | Медицина

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Пенза, 1 марта 2024. PenzaNews. Проект «Активное долголетие в Пензенской области», который будет реализован представителями регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики и движения «Волонтеры-медики», стартует в предстоящий понедельник, 4 марта.

Проект «Активное долголетие в Пензенской области» стартует 4 марта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как поясняется в сообщении, размещенном на сайте регионального Минздрава, серия выездов в центры общения старшего поколения Пензенской области запланирована в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

«Будут проводиться: комплексное обследование лиц серебряного возраста с целью выявления факторов риска, значительно влияющих на их состояние здоровья, оценка когнитивных функций с помощью МоСА-теста, обучающие беседы на тему «Профилактика когнитивных расстройств», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что до июля выездные мероприятия запланированы во всех муниципальных образованиях.

«В рамках национального проекта «Демография» 20 центров общения старшего поколения созданы на базе клиентских служб отделений Социального фонда России по Пензенской области», — напоминается в сообщении.

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