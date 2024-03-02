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Программа «Земский доктор» помогла привлечь рентгенолога в сердобскую больницу

13:30 | 02.03.2024 | Медицина

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Пенза, 2 марта 2024. PenzaNews. Программа «Земский доктор» помогла привлечь в сердобскую центральную районную больницу имени А.И Настина врача-рентгенолога Марию Лохмотову. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

Программа «Земский доктор» помогла привлечь рентгенолога в сердобскую больницу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мария Лохмотова родилась и выросла в Сердобске, училась в средней школе №1», — сказано в тексте.

Из него следует, что она окончила медицинский университет в Саратове, после ординатуры устроилась на работу в нижнеломовскую больницу, 8 лет трудилась врачом-дерматовенерологом, получила дополнительную специальность врача-рентгенолога, а в 2024 году, когда по ряду обстоятельств вернулась в родной город, была принята в сердобскую больницу.

«Всего благодаря федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» только за последние 5 лет в больницы области трудоустроились 273 врача и 123 фельдшера, медицинских сестер и акушерок», — отмечается в сообщении.

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