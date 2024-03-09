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Два врача трудоустроены в бессоновскую районную больницу по программе «Земский доктор»

11:13 | 09.03.2024 | Медицина

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Пенза, 9 марта 2024. PenzaNews. Два врача — акушер-гинеколог Диана Казанцева и терапевт Константин Костеленя трудоустроены в бессоновскую районную больницу Пензенской области в рамках реализации программы «Земский доктор».

Два врача трудоустроены в бессоновскую районную больницу по программе «Земский доктор»

Фото: Health.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, Диана Казанцева в 2020 году окончила Пензенский государственный университет по специальности «Лечебное дело». В 2023 году с отличием завершила целевую подготовку в ординатуре по специальности «Акушерство и гинекологии» в Российской академии непрерывного профессионального образования. Работала участковым терапевтом в одной из поликлиник Пензы.

Константин Костеленя в 1987 году окончил медицинский институт в Томске по специальности «Педиатрия». В 1995 году прошел профессиональную переподготовку в Пензенском институте усовершенствования врачей по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)», в 2016 — по специальности «Терапия». Трудился врачом общей практики на участке и заведующим отделением – врачом-терапевтом.

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