В башмаковской районной больнице в 2024 году планируется установить цифровой маммограф Медицина

Пенза, 9 марта 2024. PenzaNews. Новый цифровой маммограф планируется установить в башмаковской районной больнице в 2024 году в рамках реализации программы, предусматривающей модернизацию первичного звена здравоохранения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Маммограф позволит с высокой точностью [...] определять патологии молочных желез у женщин, включая опухолевые процессы на начальных стадиях возникновения», — сказано в тексте.

Как пояснила главный врач башмаковской районной больницы Ольга Хрянина, в настоящее время начат капитальный ремонт помещения, в котором впоследствии разместят маммограф.

«В ходе капитального ремонта предусмотрены демонтажные работы, заливка напольного покрытия, штукатурка, облицовка и покраска стен, устройство потолков, а также установка кондиционеров и пожарной сигнализации», — сказала главврач, слова которой приводятся в пресс-релизе.