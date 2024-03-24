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В Земетчино обустроено свайное поле для возведения трех новых корпусов райбольницы

10:12 | 24.03.2024 | Медицина

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Пенза, 24 марта 2024. PenzaNews. Обустройство свайного поля для возведения трех новых корпусов земетчинской районной больницы Пензенской области завершено. Об этом сообщил главный врач учреждения Александр Жангазинов.

В Земетчино обустроено свайное поле для возведения трех новых корпусов райбольницы

Фото: Health.pnzreg.ru

«В скором времени начнется монтаж каркасов корпусов приемного отделения, хирургического и первично-сосудистого корпуса», — сказал главврач райбольницы, слова которого приводятся в пресс-релизе Минздрава Пензенской области.

По информации ведомства, параллельно в терапевтическом корпусе восстанавливают шахту лифта.

Работы в земетчинской районной больнице ведутся в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранения». На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено 45 млн. рублей.

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