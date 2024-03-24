В Земетчино обустроено свайное поле для возведения трех новых корпусов райбольницы Медицина

Пенза, 24 марта 2024. PenzaNews. Обустройство свайного поля для возведения трех новых корпусов земетчинской районной больницы Пензенской области завершено. Об этом сообщил главный врач учреждения Александр Жангазинов.

Фото: Health.pnzreg.ru

«В скором времени начнется монтаж каркасов корпусов приемного отделения, хирургического и первично-сосудистого корпуса», — сказал главврач райбольницы, слова которого приводятся в пресс-релизе Минздрава Пензенской области.

По информации ведомства, параллельно в терапевтическом корпусе восстанавливают шахту лифта.

Работы в земетчинской районной больнице ведутся в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранения». На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено 45 млн. рублей.