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Новый врач-гериатр начала вести прием в «Спутнике»

13:10 | 06.04.2024 | Медицина

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Пенза, 6 апреля 2024. PenzaNews. Врач-гериатр Лариса Новикова трудоустроена в гериатрический центр пензенского областного госпиталя для ветеранов войн в рамках реализации программы «Земский доктор», она ведет прием на территории микрорайона «Город Спутник» — в кабинете на улице Звездной в селе Засечном. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минздрава.

Новый врач-гериатр начала вести прием в «Спутнике»

Фото: Health.pnzreg.ru

По информации ведомства, врачу полагается выплата в размере 1,5 млн.рублей.

Новикова Лариса Николаевна окончила медицинский институт Пензенского государственного университета по специальности «Терапия» в 2015 году.

В 2015–2017 годах прошла ординатуру по специальности «Терапия».

В 2017 году начала трудовую деятельность врачом-терапевтом в клинической больнице «РЖД-Медицина» города Пензы, где проработала 6 лет.

Прошла переподготовку по специальности «Гериатрия».

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