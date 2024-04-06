Новый врач-гериатр начала вести прием в «Спутнике» Медицина

Пенза, 6 апреля 2024. PenzaNews. Врач-гериатр Лариса Новикова трудоустроена в гериатрический центр пензенского областного госпиталя для ветеранов войн в рамках реализации программы «Земский доктор», она ведет прием на территории микрорайона «Город Спутник» — в кабинете на улице Звездной в селе Засечном. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

По информации ведомства, врачу полагается выплата в размере 1,5 млн.рублей.

Новикова Лариса Николаевна окончила медицинский институт Пензенского государственного университета по специальности «Терапия» в 2015 году.

В 2015–2017 годах прошла ординатуру по специальности «Терапия».

В 2017 году начала трудовую деятельность врачом-терапевтом в клинической больнице «РЖД-Медицина» города Пензы, где проработала 6 лет.

Прошла переподготовку по специальности «Гериатрия».