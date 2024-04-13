Новый маммограф в иссинской больнице начал работу в тестовом режиме Медицина

Пенза, 13 апреля 2024. PenzaNews. Новый маммограф, установленный в иссинской участковой больнице, начал работу в тестовом режиме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Полноценная работа начнется после получения разрешительных документов», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что маммограф стоимостью более 8 млн. рублей поступил в иссинскую участковую больницу в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранение».

Как отметила главный врач иссинской участковой больницы Юлия Тивикова, перед установкой оборудования кабинет был отремонтирован.

«Финансовые средства для проведения ремонтных работ в размере более 1,5 млн. рублей выделены из областного бюджета», — сказала главврач, слова которой приводятся в пресс-релизе.