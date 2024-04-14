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Программа «Земский доктор» помогла привлечь хирурга в бессоновскую больницу

12:24 | 14.04.2024 | Медицина

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Пенза, 14 апреля 2024. PenzaNews. Программа «Земский доктор» помогла привлечь в бессоновскую районную больницу Пензенской области врача-хирурга Ольгу Савенкову. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Программа «Земский доктор» помогла привлечь хирурга в бессоновскую больницу

Фото: Health.pnzreg.ru

Савенкова Ольга Анатольевна в 2020 году окончила медицинский институт Пензенского государственного университета по специальности «Лечебное дело».

С 2021 по 2023 годы проходила обучение в ординатуре по специальности «Хирургия».

Начала трудовую деятельность в должности медицинской сестры ОАО «Фармация».

Получив врачебную специальность, устроилась в бессоновскую районную больницу участковым терапевтом.

После окончания ординатуры полгода работала в городской поликлинике в Пензе.

Благодаря программе «Земский доктор» решила вернуться в бессоновскую районную больницу.

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