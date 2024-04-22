В пензенском онкодиспансере пройдет день открытых дверей Медицина

Пенза, 22 апреля 2024. PenzaNews. День открытых дверей, посвященный ранней диагностике и профилактике полипов желудка и предраковых состояний верхних отделов желудочно-кишечного тракта, пройдет в пензенском областном онкологическом клиническом диспансере и центрах амбулаторной онкопомощи в предстоящую субботу, 27 апреля.

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«Прием будет вестись по предварительной записи», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минздрава.

В нем поясняется, что принять участие в дне открытых дверей приглашаются пациенты, страдающие гастритами, панкреатитами, язвенной болезнью, имеющие большой стаж курения, а также другие факторы риска развития рака ЖКТ, к которым относятся, в частности, употребление продуктов питания с высоким содержанием жиров, красителей, консервантов и канцерогенов, избыточный вес и метаболический синдром.

«Во время приема при себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС», — сказано в тексте, в котором также указаны номера телефонов для предварительной записи.