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В пензенском онкодиспансере пройдет день открытых дверей

17:39 | 22.04.2024 | Медицина

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Пенза, 22 апреля 2024. PenzaNews. День открытых дверей, посвященный ранней диагностике и профилактике полипов желудка и предраковых состояний верхних отделов желудочно-кишечного тракта, пройдет в пензенском областном онкологическом клиническом диспансере и центрах амбулаторной онкопомощи в предстоящую субботу, 27 апреля.

В пензенском онкодиспансере пройдет день открытых дверей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прием будет вестись по предварительной записи», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минздрава.

В нем поясняется, что принять участие в дне открытых дверей приглашаются пациенты, страдающие гастритами, панкреатитами, язвенной болезнью, имеющие большой стаж курения, а также другие факторы риска развития рака ЖКТ, к которым относятся, в частности, употребление продуктов питания с высоким содержанием жиров, красителей, консервантов и канцерогенов, избыточный вес и метаболический синдром.

«Во время приема при себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС», — сказано в тексте, в котором также указаны номера телефонов для предварительной записи.

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