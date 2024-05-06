В больнице №6 в Пензе начали проводить стресс-эхокардиографию с физической нагрузкой Медицина

Пенза, 6 мая 2024. PenzaNews. Стресс-эхокардиография с физической нагрузкой стала доступна пациентам, находящимся на стационарном лечении в клинической больнице №6 имени Г.А. Захарьина в Пензе, по назначению врача. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«В настоящее время этот метод диагностики входит в клинические рекомендации у пациентов с ишемической болезнью сердца», — отмечается в пресс-релизе.

Как пояснил руководитель регионального сосудистого центра клинической больницы №6 Дмитрий Максимов, данный метод внедрен в учреждении в апреле текущего года после того, как доктор кардиореанимации Алена Курганова прошла обучение в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова.

«Он позволяет определить переносимость физической нагрузки, оценить эффективность проводимой терапии, выявить показания для оперативного вмешательства на коронарных артериях и исследовать состояние сердечной мышцы в постоперационном периоде», — сказал руководитель регионального сосудистого центра, слова которого приводятся в пресс-релизе.