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В Пензе участника СВО успешно прооперировали после проникающего ранения

14:38 | 06.05.2024 | Медицина

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Пенза, 6 мая 2024. PenzaNews. Сосудистые хирурги пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко успешно прооперировали участника специальной военной операции, прибывшего в регион в отпуск после полученного сквозного ранения.

В Пензе участника СВО успешно прооперировали после проникающего ранения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Раненный молодой человек является военнослужащим по контракту, проходящим службу в зоне СВО. По его словам, их группу накрыла кассетная бомба, из четверых бойцов один погиб на месте и троих ранило. После ранения он смог еще отбежать и накрылся спальником, чтобы быть незамеченным летающими над ними дронами — в то время нога уже не разгибалась», — говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В нем добавляется, что раненные были эвакуированы через два дня, участник СВО из Пензенской области после лечения в госпитале отправился домой в отпуск, во время которого обратился в облбольницу с жалобой на боль в правой ноге.

Как пояснил заведующий отделением сосудистой хирургии пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Денис Михайлов, после проведенного комплексного дополнительного обследования было обнаружено сквозное ранение артерии, что в ближайшем будущем грозило ампутацией ноги.

«Пульсирующая аневризма, сдавливающая нервы, не давала возможности сгибаться и разгибаться ноге», — сказал Денис Михайлов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что мужчине была проведена редкая операция по удалению ложной аневризмы и протезированию поверхностной бедренной артерии.

«Пациент из областной больницы был выписан с положительной динамикой и на дальнейшую реабилитацию ушел на своих ногах», — отмечается в сообщении.

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