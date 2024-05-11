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В пензенском Минздраве сообщили о начале возведения корпуса первичного сосудистого отделения больницы в Земетчино

13:30 | 11.05.2024 | Медицина

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Пенза, 11 мая 2024. PenzaNews. Возведение модульного корпуса первичного сосудистого отделения начато на территории земетчинской районной больницы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В пензенском Минздраве сообщили о начале возведения корпуса первичного сосудистого отделения больницы в Земетчино. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Работы [...] ведутся в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранение», — уточняется в тексте.

Как отметил главный врач земетчинской районной больницы Александр Жангазинов, модернизация учреждения идет в плановом режиме.

«В течение года планируется установка еще двух новых модульных корпусов: приемно-диагностического отделения и хирургического корпуса», — сказал главврач, слова которого приводятся в пресс-релизе.

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