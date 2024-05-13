В Пензенской области врачи спасли ребенка с менингококковой инфекцией Медицина

Пенза, 13 мая 2024. PenzaNews. Врачи в Пензенской области спасли ребенка в возрасте 1 года 9 месяцев, у которого была диагностирована менингококковая инфекция.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального Минздрава, после появления жара и сыпи в больнице Кузнецка малолетнему был поставлен предварительный диагноз.

«Оценив состояние ребенка, кузнецкие инфекционисты приняли решение о его переводе в Пензу. Действия пензенских врачей были молниеносными. Экстренно собравшись в дорогу, врачи пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи и пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова выехали за ребенком на реанимобиле в Кузнецк. По прибытии в центр спецвидов маленького пациента госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии, где ему сразу же была оказана необходимая медицинская помощь. Счет шел уже не на часы, а на минуты», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что через три дня состояние ребенка заметно улучшилось, проводимое лечение дало положительный результат.

«К настоящему моменту полностью здоровый ребенок вместе со счастливой мамой выписан домой», — уточняется в сообщении.