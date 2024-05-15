В Пензе пройдет межрегиональная конференция «Актуальные вопросы онкологии и онкогематологии» Медицина

Пенза, 15 мая 2024. PenzaNews. Межрегиональная междисциплинарная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы онкологии и онкогематологии» пройдет в Пензе на базе областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 30 мая.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального Минздрава, мероприятие будет посвящено 80-летию онкологической службы Пензенской области.

«Участие в конференции смогут принять ведущие специалисты из разных регионов России как в очном формате, так и в дистанционном. Всего будет работать несколько секций, посвященных проблемам онкоурологии, раку молочной железы, опухолям головы и шеи, раку легкого, абдоминальной онкологии», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что межрегиональная конференция организована пензенским областным онкологическим клиническим диспансером.