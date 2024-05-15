В январе-апреле жительницам Пензенской области проведено более 350 процедур ЭКО в рамках терпрограммы ОМС Медицина

Пенза, 15 мая 2024. PenzaNews. 353 процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) проведено жительницам Пензенской области в январе-апреле 2024 года в рамках территориальной программы ОМС. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ТФОМС региона.

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«При этом было осуществлено 85 процедур ЭКО с применением криоконсервации эмбрионов и 158 процедур размораживания ранее криоконсервированных эмбрионов с последующим переносом в полость матки», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что за 4 месяца текущего года на проведение ЭКО направлены средства обязательного медицинского страхования региона в размере более 39,4 млн. рублей.

«В настоящее время женщина может получить такую процедуру бесплатно не только в медицинских организациях, расположенных на территории Пензенской области, но и в клиниках других субъектов Российской Федерации, осуществляющих деятельность в сфере ОМС. Большинство пациенток провели медицинскую услугу на территории Пензенской области, 15 женщинам была осуществлена процедура ЭКО вне региона страхования», — сказано в тексте.

В сообщении поясняется, что ЭКО проводится как в государственных, так и в частных клиниках, участвующих в реализации территориальных программ ОМС, при этом пациент может самостоятельно выбрать медицинскую организацию.

«На территории Пензенской области процедуру ЭКО по полису ОМС проводят медицинские организации государственной и негосударственной форм собственности: ГБУЗ «Пензенская ОКБ имени Н.Н. Бурденко», ООО «Клиника Фомина Пенза» и ООО «Инмед», — указано в пресс-релизе.