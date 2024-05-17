В Пензенской области объявлены итоги конкурса «Мы во все времена благодарны тебе, благородное сердце врача!» Медицина

Пенза, 17 мая 2024. PenzaNews. Итоги конкурса профессионального мастерства среди медицинских работников Пензенской области «Мы во все времена благодарны тебе, благородное сердце врача!» обнародованы на сайте регионального Минздрава в пятницу, 17 мая.

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Согласно представленным данным, в номинации «За проведение операции, спасшей жизнь человека» победу одержал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения – врач по рентгенэндовоскулярным диагностике и лечению клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина Игорь Илясов. Благодаря проведенной им операции на сосудах головного мозга при остром нарушении мозгового кровообращении пациент спустя несколько дней ушел из больницы на своих ногах.

В номинации «За внедрение нового метода лечения» лучшей признана врач-педиатр пензенской областной клинической больницы имени Н.Ф. Филатова Наталия Агеева. Внедрение ею подкожного введения иммуноглобулинов при первичных иммунодефицитах у детей дало юным пациентам возможность получать лечение дома вместо длительного пребывания в стационаре.

«Лучшим наставником» стала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Ирина Фролова. Она трудится в данной медицинской организации 38 лет, передавая свой опыт молодым специалистам.

В номинации «За верность профессии» отмечена врач по медицинской профилактике городской поликлиники Валентина Батанова. Стаж ее профессиональной деятельности составляет около 61 года. В настоящее время она проводит среди населения большую работу в сфере раннего выявления факторов риска, формирования здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний.

По результатам онлайн-голосования, в ходе которого победителей определяли пациенты, «Лучшим детским доктором» признана заведующая отделением – врач-гематолог областного онкологического клинического диспансера Наталья Данилюк.

В номинации «Лучший земский фельдшер» большинство голосов набрала заведующий фельдшерско-акушерским пунктом в селе Покровская Арчада – фельдшер каменской центральной районной больницы Ольга Моисеева.

«Народным врачом» по итогам 2023 года стал заведующий оториноларингологическим отделением – врач-оториноларинголог клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина, главный внештатный оториноларинголог Пензенской области Андрей Федин.

По информации Минздрава Пензенской области, конкурс профессионального мастерства среди медицинских работников региона «Мы во все времена благодарны тебе, благородное сердце врача!» проводится с 2019 года.

В рамках торжественного мероприятия, которое обычно проводится в июне в преддверии Дня медицинского работника, победители получают хрустальную статуэтку и сертификат на сумму 100 тыс. рублей.