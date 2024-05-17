Олег Мельниченко поздравил победителей конкурса «Мы во все времена благодарны тебе, благородное сердце врача!» Медицина

Пенза, 17 мая 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил победителей конкурса профессионального мастерства среди медицинских работников региона «Мы во все времена благодарны тебе, благородное сердце врача!», итоги которого объявлены в пятницу, 17 мая.

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«Хочу поздравить медицинских работников – победителей областного конкурса «Мы во все времена благодарны тебе, благородное сердце врача!». Каждый из них достоин слов благодарности», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Олег Мельниченко добавил, что ему хочется особо отметить тех, кого признали лучшими не члены жюри из областного Минздрава, а пациенты.

«По трем номинациям победители определялись онлайн-голосованием. «Лучшим детским доктором» пензенцы назвали врача-гематолога областного онкологического диспансера Наталью Александровну Данилюк, «Лучшим земским фельдшером» — заведующую ФАПом села Покровская Арчада Ольгу Анатольевну Моисееву. «Народным врачом» Пензенской области по итогам 2023 года стал врач-оториноларинголог пензенской больницы №6 Андрей Викторович Федин», — уточнил глава региона.

«Спасибо всем участникам конкурса за их тяжелый, но такой важный для людей труд, за постоянное совершенствование профессиональных навыков, за неравнодушное отношение к работе! Главная награда — это спасенные человеческие жизни», — подчеркнул губернатор.