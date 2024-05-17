18:50:44 Пятница, 17 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поздравил победителей конкурса «Мы во все времена благодарны тебе, благородное сердце врача!»

17:15 | 17.05.2024 | Медицина

Печать

Пенза, 17 мая 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил победителей конкурса профессионального мастерства среди медицинских работников региона «Мы во все времена благодарны тебе, благородное сердце врача!», итоги которого объявлены в пятницу, 17 мая.

Олег Мельниченко поздравил победителей конкурса «Мы во все времена благодарны тебе, благородное сердце врача!». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Хочу поздравить медицинских работников – победителей областного конкурса «Мы во все времена благодарны тебе, благородное сердце врача!». Каждый из них достоин слов благодарности», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Олег Мельниченко добавил, что ему хочется особо отметить тех, кого признали лучшими не члены жюри из областного Минздрава, а пациенты.

«По трем номинациям победители определялись онлайн-голосованием. «Лучшим детским доктором» пензенцы назвали врача-гематолога областного онкологического диспансера Наталью Александровну Данилюк, «Лучшим земским фельдшером» — заведующую ФАПом села Покровская Арчада Ольгу Анатольевну Моисееву. «Народным врачом» Пензенской области по итогам 2023 года стал врач-оториноларинголог пензенской больницы №6 Андрей Викторович Федин», — уточнил глава региона.

«Спасибо всем участникам конкурса за их тяжелый, но такой важный для людей труд, за постоянное совершенствование профессиональных навыков, за неравнодушное отношение к работе! Главная награда — это спасенные человеческие жизни», — подчеркнул губернатор.

Читайте также
В Городищенском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса»
Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего работника ресурсоснабжающей организации в коммерческом подкупе В Каменском районе пенсионерка лишилась более 1,7 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам
До пяти лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая нашла на лавочке кошелек с деньгами и потратила около 20 тыс. рублей На территории Чаадаевского лесничества выявлена незаконная рубка сухостойных деревьев
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама