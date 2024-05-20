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В Пензе врач областной больницы прооперировал пеликана в ветклинике зоопарка и сохранил птице крыло

14:00 | 20.05.2024 | Медицина

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Пенза, 20 мая 2024. PenzaNews. Врач-травматолог пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Арслан Абдуллаев прооперировал пеликана в ветклинике зоопарка, благодаря чему питомцу учреждения, получившему открытый перелом, удалось сохранить крыло. Это следует из сообщения, размещенного на сайте регионального Минздрава.

В Пензе врач областной больницы прооперировал пеликана в ветклинике зоопарка и сохранил птице крыло

Фото: Health.pnzreg.ru

«Крыло птице нужно было либо ампутировать, либо пытаться фиксировать плечевую кость, чтобы уберечь пеликана от инвалидизации. [...] Ситуация осложнялась тяжелым повреждением и размерами. В длину конечность составляла более метра», — сказано в тексте.

Как пояснил Арслан Абдуллаев, у пеликана был открытый оскольчатый перелом плечевой кости.

«Времени на транспортировку пернатого в ветклинику в Москву для проведения операции не было, и я выехал на помощь к ветеринарам в зоопарк, где они мне ассистировали во время самой операции и обеспечивали наркоз для птицы. [...] Операция прошла успешно, и крыло удалось сохранить», — сказал врач-травматолог, слова которого приводятся в сообщении.

В тексте уточняется, что в ходе операции пеликану был установлен ортез — специальный фиксирующий бандаж на крыло.

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