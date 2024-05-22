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День открытых дверей пройдет 25 мая в пензенском онкодиспансере и центрах амбулаторной онкопомощи

14:22 | 22.05.2024 | Медицина

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Пенза, 22 мая 2024. PenzaNews. День открытых дверей пройдет в областном онкологическом клиническом диспансере и центрах амбулаторной онкопомощи в Пензе, Кузнецке, Каменке и Сердобске в предстоящую субботу, 25 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

День открытых дверей пройдет 25 мая в пензенском онкодиспансере и центрах амбулаторной онкопомощи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«К участию приглашаются работники предприятий, род деятельности которых связан с вредным производством; люди, у которых кто-то из родственников болел или болеет онкологическими заболеваниями; пенсионеры; пациенты с различными хроническими заболеваниями легких, желудочно-кишечного тракта; лица, злоупотребляющие алкоголем и курением, вредной и жирной пищей; а также все, кто желает проверить свое здоровье», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в ходе дня открытых дверей можно будет получить консультацию врачей-онкологов и при необходимости сделать маммографию, УЗИ щитовидной железы и колоноскопию по предварительной записи.

«Во время приема при себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС», — отмечается в сообщении.

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