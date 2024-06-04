В Пензе открыли обновленную галерею почета системы здравоохранения и передали медучреждениям 18 новых автомобилей Медицина

Пенза, 4 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в церемонии открытия обновленной галереи почета системы здравоохранения региона и вручил ключи от 18 санитарных автомобилей «Lada» представителям медицинских учреждений 13 районов.

Фото: Pnzreg.ru

В обновленную галерею почета на территории областной станции скорой медицинской помощи занесены 12 работников и три коллектива, которые показали лучшие результаты работы по итогам 2023 года.

Обращаясь к участникам мероприятия, состоявшегося во вторник, 4 июня, глава региона поздравил присутствующих с предстоящим Днем медицинского работника.

«Благодарю вас за ваш труд, неравнодушие, преданность профессии, ведь главная ценность медицины — это люди», — отметил руководитель субъекта федерации.

Он добавил, что 2023-й стал годом укрепления материально-технической и диагностической базы системы здравоохранения региона.

«Хочу подчеркнуть, что президент России Владимир Владимирович Путин назвал народосбережение одним из главных направлений развития государства. Продолжится укрепление инфраструктуры здравоохранения, ремонт и строительство медучреждений, приобретение оборудования», — сказал Олег Мельниченко.

Вручая ключи от новых санитарных автомобилей, глава региона обратил внимание на то, что эти машины очень востребованы на селе.

Фото: Pnzreg.ru

«Они помогают с доставкой пациентов в медицинские организации и лекарств жителям отдаленных районов. Уверен, что эта техника поможет вам в решении каждодневных задач», — подчеркнул губернатор.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в 2024 году предусмотрена поставка в Пензенскую область 33 санитарных автомобилей. Первые 18 машин направлены в Бессоновский, Городищенский, Иссинский, Колышлейский, Кузнецкий, Лопатинский, Лунинский, Малосердобинский, Неверкинский, Никольский, Пензенский, Сосновоборский и Шемышейский районы.