Начат ремонт помещений гериатрического центра пензенского областного госпиталя для ветеранов войн Медицина

Пенза, 7 июня 2024. PenzaNews. Подрядная организация приступила к текущему ремонту помещений гериатрического центра пензенского областного госпиталя для ветеранов войн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Будет проведена замена напольного покрытия, осветительных приборов и сантехнического оборудования, покраска стен», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что денежные средства в размере более 7 млн. рублей выделены на эти цели из бюджета Пензенской области.

В сообщении напоминается, что гериатрический центр был открыт в госпитале в 2018 году благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

«Его задача — создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения и системы долговременного ухода, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме. В центре ведут прием врачи-гериатры и врач-невролог по экстрапирамидным нарушениям», — поясняется в тексте.