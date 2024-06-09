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Прокуратура добивается оформления лицензий на осуществление медицинской деятельности в 17 спортивно-оздоровительных комплексах региона

10:02 | 09.06.2024 | Медицина

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Пенза, 9 июня 2024. PenzaNews. Прокуратура в судебном порядке добивается оформления государственным автономным учреждением дополнительного образования Пензенской области «Многофункциональный туристско-спортивный центр имени Т.Т. Мартыненко» лицензий на осуществление медицинской деятельности в 17 спортивно-оздоровительных комплексах, расположенных на территории региона.

Прокуратура добивается оформления лицензий на осуществление медицинской деятельности в 17 спортивно-оздоровительных комплексах региона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в 17 спортивно-оздоровительных комплексах, являющихся филиалами государственного автономного учреждения дополнительного образования Пензенской области «Многофункциональный туристско-спортивный центр имени Т.Т. Мартыненко», при наличии в штате медицинских работников отсутствуют лицензии на осуществление медицинской деятельности. [...] Лицензирование является гарантией наличия у лицензиата необходимого оборудования и препаратов для оказания медицинской помощи, предполагает регулярный контроль за ее качеством со стороны специалистов регионального министерства здравоохранения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем поясняется, что по итогам проведенной проверки прокурор района внес руководителю учреждения представление с требованием о принятии мер к получению лицензии, а заместитель директора был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)».

«В связи с длительным непринятием эффективных мер к получению учреждением лицензии на оказание медицинской помощи прокурор района обратился в суд с соответствующим административным иском. Решением суда иск прокурора удовлетворен, на ГАУ ДО ПО «Многофункциональный туристско-спортивный центр имени Т.Т. Мартыненко» возложена обязанность в течение одного года получить лицензии на осуществление медицинской деятельности в 17 спортивно-оздоровительных комплексах региона. После вступления решения суда в законную силу его исполнение проконтролирует прокуратура района», — сказано в тексте.

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