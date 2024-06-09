Программа «Земский фельдшер» помогла привлечь опытного медработника в ФАП поселка Зеленый Дол Медицина

Пенза, 9 июня 2024. PenzaNews. Программа «Земский фельдшер» помогла привлечь в фельдшерско-акушерский пункт Зеленого дола Сердобского района Пензенской области опытного медицинского работника Нину Овечкину, которая является уроженкой данного поселка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Вплоть до 2022 года фельдшерско-акушерский пункт в поселке Зеленый Дол размещался в пустующем и неотапливаемом административном здании. Именно поэтому данный населенный пункт стал первым в Сердобском районе, где благодаря реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранение» был возведен новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Местные жители смогли получать медицинскую помощь в комфортных условиях. [...] Но фельдшер, проработавшая здесь не один десяток лет, ушла на заслуженный отдых. Были временные замены, однако постоянного работника долго не находилось», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что закрыть вакансию удалось благодаря программе, участники которой получают единовременные компенсационные выплаты.

«Нина Викторовна Овечкина родилась и выросла в Зеленом Доле. 23 года назад окончила сердобский медицинский колледж. Работала медицинской сестрой и массажисткой в различных отделениях сердобской центральной районной больницы имени А.И. Настина, а позже совершенствовала свое мастерство в составе бригады скорой помощи», — сказано в сообщении.

В нем отмечается, что в ФАПе на территории поселка медицинскую помощь могут получить около 200 человек, в числе которых 108 пенсионеров, 34 человека репродуктивного возраста и восемь детей.