Прокуратура внесла представление главврачу мокшанской районной больницы Медицина

Пенза, 9 июня 2024. PenzaNews. Прокуратура внесла представление главному врачу мокшанской районной больницы Пензенской области по результатам проверки исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд при реализации национального проекта «Здравоохранение». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«В ходе выезда в государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Мокшанская районная больница», в котором в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» [...] проводится капитальный ремонт хирургического отделения и гинекологического корпуса, установлено нарушение сроков выполнения работ. В соответствии с условиями госконтракта от 22 декабря 2023 года между районной больницей и ООО «Стройсервис-2001», работы должны быть завершены 30 июня 2024 года», — сказано в тексте.

В нем обращается внимание на то, что руководство учреждения, несмотря на несоблюдение подрядчиком графика работ, не проводит претензионную работу и не осуществляет надлежащим образом контроль за ходом исполнения контракта.

«По итогам проверки прокуратура района внесла главному врачу мокшанской районной больницы представление, которое находится на рассмотрении. Ход выполнения условий контракта поставлен на контроль прокуратуры района», — указано в сообщении.