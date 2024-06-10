Марина Воробьева призвала родителей детей в возрасте 6-7 лет обратить внимание на ревакцинацию против коклюша Медицина

Пенза, 10 июня 2024. PenzaNews. Заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева призвала родителей детей в возрасте 6-7 лет обратить внимание на ревакцинацию против коклюша.

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«После снятия ограничительных мероприятий по COVID-19 как в [целом по] России, так и в нашем регионе наблюдается выраженный рост заболеваемости коклюшем. Особенностью современного коклюша является смещение заболеваемости в более старшие возрастные группы», — отметила она.

Марина Воробьева добавила, что на первоначальном этапе борьбы с ростом заболеваемости коклюшем регион пошел по пути введения ревакцинации детей в возрасте 6-7 лет.

«Для этого за счет средств бюджета закуплена вакцина «Адасель». Она безопасна, эффективна и необходима для защиты [...] ребенка. Поэтому всем родителям, особенно тем, у кого дети вакцинированы вакциной «Пентаксим», мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на вопрос ревакцинации своих деток против коклюша, поскольку вакцина «Пентаксим» содержит ослабленный ацеллюлярный компонент против коклюша», — цитирует замглавы Минздрава Пензенской области пресс-служба ведомства.