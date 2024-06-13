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Начат капитальный ремонт амбулатории в Степановке

10:02 | 13.06.2024 | Медицина

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Пенза, 13 июня 2024. PenzaNews. Капитальный ремонт амбулатории в селе Степановка Бессоновского района начат в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранение». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Начат капитальный ремонт амбулатории в Степановке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Планируется, что будет выполнена внутренняя отделка помещений, проведена замена оконных и дверных конструкций, напольных покрытий, инженерных коммуникаций», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что денежные средства на эти цели в размере более 7 млн. рублей предусмотрены в областном и федеральном бюджетах.

«Ориентировочные сроки завершения намеченного — осень 2024 года», — сказано в сообщении.

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