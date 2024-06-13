Начат капитальный ремонт амбулатории в Степановке
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Пенза, 13 июня 2024. PenzaNews. Капитальный ремонт амбулатории в селе Степановка Бессоновского района начат в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранение». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Планируется, что будет выполнена внутренняя отделка помещений, проведена замена оконных и дверных конструкций, напольных покрытий, инженерных коммуникаций», — уточняется в тексте.
В нем добавляется, что денежные средства на эти цели в размере более 7 млн. рублей предусмотрены в областном и федеральном бюджетах.
«Ориентировочные сроки завершения намеченного — осень 2024 года», — сказано в сообщении.