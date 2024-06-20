В шемышейской больнице не смогли вовремя подготовить помещение для поставленного по нацпроекту рентген-аппарата Медицина

Пенза, 20 июня 2024. PenzaNews. Руководство шемышейской участковой больницы вовремя не подготовило помещение для приобретенного в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» рентген-аппарата, который планировалось ввести в эксплуатацию до конца марта 2024 года. Это следует из сообщения пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», входящего в национальный проект «Здравоохранение», указанная участковая больница в сентябре 2023 года заключила государственный контракт на поставку и ввод в эксплуатацию рентгеновской диагностической стационарной цифровой системы, а также на обучение своих работников правилам ее эксплуатации. Срок исполнения контракта установлен до 31 марта 2024 года. В феврале текущего года подрядчик осуществил поставку оборудования, однако в больнице не оказалось пригодных для его размещения помещений», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что на момент заключения контракта в сентябре 2023 года руководство больницы достоверно располагало информацией об отсутствии возможности разместить новое оборудование, но не принимало необходимых мер.

«Лишь в мае 2024 года учреждение здравоохранения заключило контракт на капитальный ремонт рентгеновского кабинета в здании больницы, в котором предполагается разместить новое оборудование. В настоящий момент работы не завершены. Бездействие руководства больницы привело к невозможности своевременного выполнения сторонами государственного контракта своих обязательств, неэффективному и нерациональному использованию поставленного оборудования, что причинило существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства», — говорится в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что главный врач шемышейской участковой больницы привлечен к административной ответственности в виде предупреждения за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ «Нарушение порядка заключения, изменения контракта».

«В целях устранения нарушений законодательства прокурор района внес главному врачу больницы представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Исполнение государственного контракта находится на контроле прокуратуры района», — сказано в пресс-релизе.