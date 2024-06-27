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Пензенская акушерка Ирина Андриякина вошла в число лучших по итогам всероссийского конкурса

12:48 | 27.06.2024 | Медицина

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Пенза, 27 июня 2024. PenzaNews. Акушерка родового отделения с операционными перинатального центра пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Ирина Андриякина заняла третье место на всероссийском конкурсе врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием в номинации «Лучшая акушерка».

Пензенская акушерка Ирина Андриякина вошла в число лучших по итогам всероссийского конкурса

Фото: Health.pnzreg.ru

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте министерства здравоохранения Пензенской области, в акушерство Ирина Андриякина пришла по воле случая.

«Не пройдя по конкурсу в самарский мединститут, решила подать документы в пензенское медучилище. Было всего одно место в акушерской группе, пошла туда и об этом не жалеет», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что акушерка начала работать в 1988 году в роддоме на улице Бекешской, за 36 лет трудового стажа она помогла появиться на свет более чем 20 тыс. детей.

«Ее опыт и знания, умение находить нужные слова женщине в процессе родов неразрывно связаны с ней, и ее имя передается от мамы к дочке, ведь она давно уже стала «семейной акушеркой» многих пензенцев», — отмечается в сообщении.

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