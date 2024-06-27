В Заречном начат ремонт взрослой поликлиники Медицина

Пенза, 27 июня 2024. PenzaNews. Ремонт взрослой поликлиники стартовал в Заречном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

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«Ремонт [...] начался с входных групп и первого этажа. В августе строители обещают полностью обновить две входные группы в поликлинику, площадку перед зданием и отремонтировать ступени. На время ремонта пациенты пользуются запасным входом. До нового года запланировано закончить капитальный ремонт первого этажа. В настоящее время здесь идет демонтаж старых конструкций», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что после ремонта в здании появится отдельный вход для пациентов с признаками ОРВИ, рядом с кабинетом травматолога разместится рентген-кабинет, аптека переедет с первого на четвертый этаж.

В сообщении отмечается, что 55 млн. рублей на ремонт поликлиники выделили госкорпорация «Росатом» и производственное объединение «Старт».