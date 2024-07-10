«УК КатЛаб» рассматривает возможность открытия центра сердечно-сосудистой хирургии в Кузнецке Медицина

Пенза, 10 июля 2024. PenzaNews. Центр сердечно-сосудистой хирургии предлагается открыть в городе Кузнецке Пензенской области на базе межрайонной больницы, генеральный директор ООО «УК КатЛаб» Виктор Машин представил соответствующий инвестпроект губернатору Олегу Мельниченко в ходе встречи, состоявшейся в региональном правительстве.

Фото: Pnzreg.ru

«Центр будет обслуживать не только жителей Кузнецкого района, но также Камешкирского, Лопатинского, Неверкинского, Никольского и Сосновоборского, откуда пациентов доставить в лечебное учреждение можно в течение часа», — говорится в сообщении пресс-службы облправительства.

В нем добавляется, что, согласно проекту, в центре будут не только проводить операции, но и вести врачебные приемы в кабинетах ранней диагностики и вторичной профилактики.

«Медицинская помощь будет бесплатной для пациентов, оплата предусмотрена за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что группа компаний «КатЛаб» намерена инвестировать в создание центра сердечно-сосудистой хирургии в Кузнецке 200 млн. рублей, эти средства будут направлены на реконструкцию помещений, приобретение ангиографического комплекса, оснащение оперблока и кардиохирургического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии, а также приобретение расходных материалов.

«Компания берет на себя обязательство по привлечению наиболее востребованных специалистов — анестезиологов, рентген-хирургов, кардиологов из других регионов», — указано в сообщении.

В тексте приводятся слова Олега Мельниченко, который выразил мнение, что «проект важен для жителей Пензенской области» и он станет для регионального здравоохранения «хорошим подспорьем».