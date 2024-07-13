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В Пензе врачи больницы №6 начали проводить внутрисосудистое ультразвуковое исследование

10:11 | 13.07.2024 | Медицина

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Пенза, 13 июля 2024. PenzaNews. Врачи регионального сосудистого центра клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина в Пензе начали использовать технологию внутрисосудистого ультразвукового исследования (ВСУЗИ).

В Пензе врачи больницы №6 начали проводить внутрисосудистое ультразвуковое исследование. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Работа нашего регионального сосудистого центра постоянно совершенствуется. Благодаря тесному сотрудничеству с коллегами из других регионов и стран мы работаем над внедрением высокотехнологичных методов лечения сердечно-сосудистых патологий в повседневную практику. В частности, сейчас к нам на длительную апробацию поступила консоль по внутрисосудистой визуализации коронарных артерий. Это новейшее оборудование, которым в нашем субъекте не пользовался никто», — сообщил заведующий региональным сосудистым центром клинической больницы №6 Дмитрий Максимов.

По его словам, внедрение внутрисосудистой визуализации коронарных артерий — большой шаг вперед для кардиологической службы учреждения.

Согласно информации, размещенной на сайте Минздрава Пензенской области, ВСУЗИ проводится путем заведения в коронарную артерию ультразвукового датчика диаметром 1 мм. Технология позволяет определить степень сужения и протяженность поражения коронарной артерии, а также оценить морфологию атеросклеротической бляшки.

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