В Пензенской области создано реготделение общественной организации «Мужское и репродуктивное здоровье» Медицина

Пенза, 15 июля 2024. PenzaNews. Реготделение межрегиональной общественной организации «Мужское и репродуктивное здоровье» создано на базе отделения урологии пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

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«Данная организация, основанная на междисциплинарном принципе, объединяет не только урологов-андрологов, но и всех специалистов, участвующих в диагностике и лечении заболеваний мочеполовой системы мужчин и женщин, сферой интересов которых являются проблемы бесплодия и репродукции, а также возрастассоциированные заболевания, ранняя диагностика онкологических заболеваний половых органов и сохранение активного долголетия», — сказано в тексте.

Как отметил заведующий отделением урологии облбольницы имени Н.Н. Бурденко Михаил Миронов, когда речь идет об охране здоровья мужчин, необходимо руководствоваться комплексным подходом.

«Поэтому в состав регионального отделения вошли в первую очередь врачи не только областной больницы, но и перинатального центра. Кроме того, отделение открыто для вступления в него специалистов и иных профилей, эндокринологов, сексологов, кардиологов, геронтологов, репродуктологов, дерматовенерологов и других специальностей, всех, кто участвует в охране здоровья мужчин и занимается вопросами мужского здоровья и долголетия. Наша задача — сохранение как репродуктивного, так и общесоматического здоровья мужчин», — сказал Михаил Миронов, слова которого приводятся в пресс-релизе.