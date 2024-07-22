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В Мокшане завершен ремонт гинекологического корпуса районной больницы

11:05 | 22.07.2024 | Медицина

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Пенза, 22 июля 2024. PenzaNews. Ремонт гинекологического корпуса мокшанской районной больницы, который проводился в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранение», завершен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Мокшане завершен ремонт гинекологического корпуса районной больницы

Фото: Health.pnzreg.ru

«Проведена замена всех инженерных коммуникаций, водопровода, электроснабжения, отопления», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что были отремонтированы стены, потолки, полы и лестничные пролеты, а также обустроена система противопожарной безопасности.

«В 2024 году в целях обеспечения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи сельскому населению региона ведется строительство взрослой поликлиники в городе Кузнецке, ремонт 10 объектов здравоохранения, три из которых — переходящие на 2025 год, приобретены 18 автомобилей санитарного транспорта. Гинекологический корпус мокшанской районной больницы стал первым из семи объектов 2024 года, где завершены работы», — отмечается в сообщении.

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