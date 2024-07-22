В Пензенской области ребенок-инвалид получил необходимый лекарственный препарат после вмешательства прокуратуры Медицина

Пенза, 22 июля 2024. PenzaNews. Трехлетний ребенок-инвалид в Пензенской области обеспечен необходимым лекарственным препаратом после вмешательства прокуратуры, куда с жалобой обратилась мать мальчика.

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«Прокуратура Пензенской области рассмотрела жалобу матери 3-летнего ребенка-инвалида, нуждающегося в постоянной гормональной терапии, на перебои в предоставлении льготного лекарственного препарата «Флудрокортизон». Как указала заявительница, она неоднократно безрезультатно обращалась на горячую линию регионального министерства здравоохранения и в ГБУЗ «Сердобская ЦРБ имени А.И. Настина» по месту медицинского наблюдения ребенка. Только после начала прокурорской проверки медицинская организация, обслуживающая пациента, выписала и выдала необходимый для заместительной терапии мальчика лекарственный препарат в объеме двухмесячной потребности», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем добавляется, что с целью дальнейшего бесперебойного лекарственного обеспечения ребенка прокурор внес представление главному врачу сердобской центральной районной больницы.

«По результатам его рассмотрения сформирована и направлена в региональное министерство здравоохранения заявка на указанное лекарство, заведующая детской поликлиники привлечена к дисциплинарной ответственности», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что в отношении уполномоченного должностного лица учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ.