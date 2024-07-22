В лопатинскую участковую больницу поступил современный маммограф Медицина

Пенза, 22 июля 2024. PenzaNews. Современный маммографический аппарат установлен в поликлинике лопатинской участковой больницы в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» национального проекта «Здравоохранение». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Стоимость цифрового маммографа — 8 млн. 690 тыс. рублей. Средства выделены из федерального бюджета», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что перед установкой нового оборудования в помещениях был проведен капитальный ремонт.

«В настоящее время идет процедура получения санитарно-эпидемиологического заключения, чтобы проводить исследования в соответствии с требованиями и стандартами», — поясняется в сообщении.

В тексте напоминается, что всего по программе модернизации первичного звена здравоохранения в 2024 году планируется приобретение 16 единиц медицинского оборудования, в том числе восьми маммографов.