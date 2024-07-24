Впервые в пензенской больнице №6 проведено эндоваскулярное протезирование брюшного отдела аорты Медицина

Пенза, 24 июля 2024. PenzaNews. Врачи регионального сосудистого центра клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина в Пензе впервые в истории учреждения провели эндоваскулярное протезирование брюшного отдела аорты в минувший вторник, 23 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«До настоящего момента в Пензенской области подобные операции делали только в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что методика EVAR, предусматривающая эндоваскулярное протезирование брюшной аорты, начала внедряться в мировой практике в 1994 году.

«По технологии EVAR выполняется разрез около 3 см на бедре с двух сторон для осуществления доступа и заведения медицинского инструментария. При этом пациент находится в сознании. Операция проводится без использования общего наркоза с применением эпидуральной либо местной анестезии и не сопровождается значительной кровопотерей. Сроки госпитализации, учитывая малоинвазивный доступ, составляют всего от 4 до 7 дней», — поясняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что в России эндопротезированием аорты занимаются только 10% федеральных центров сердечно-сосудистой хирургии, региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений больниц.