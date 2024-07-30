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В хирургическом отделении пензенской областной больницы отремонтированы две операционные

13:30 | 30.07.2024 | Медицина

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Пенза, 30 июля 2024. PenzaNews. Ремонт двух операционных проведен в хирургическом отделении пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В хирургическом отделении пензенской областной больницы отремонтированы две операционные

Фото: Health.pnzreg.ru

Как пояснил директор учреждения Тихон Панюхин, наличие штатной бригады маляров дает возможность выполнять соответствующие работы своими силами за счет средств больницы.

В свою очередь заведующий хирургическим отделением областной больницы Григорий Зюлькин уточнил, что ремонт включал в себя грунтование, шпаклевку и покраску стен.

«Строителями были установлены пять новых дверей. Кроме того, было установлено два новых кондиционера, что крайне необходимо для многочасовой работы хирургических бригад», — сказал завотделением, слова которого приводятся в пресс-релизе.

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